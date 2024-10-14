نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 قرارات عاجلة من الحكومة بعد مصرع وإصابة 52 طالبًا في أتوبيس جامعة الجلالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحركت الحكومة بشكل عاجل بعد وقوع حادث مروع لطلاب جامعة الجلالة حينما كانوا يستقلون أتوبيسًا في طريقهم للعودة، ولكن عدد كبير منهم لقي حتفه، بسبب السرعة المتهورة للسائق مما تسبب في إصابة ومقتل العشرات.

وبعد دقائق قليلة من وقوع الحادث، تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة السويس بلاغًا بوجود حادث انقلاب حافلة على طريق الجلالة. كانت الاستجابة فورية من الحكومة وجاءت على النحو التالي:

إذ تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين والمتوفين إلى مجمع السويس الطبي. الوقت كان مهمًا؛ كل دقيقة قد تكون فارقة بين الحياة والموت. وصلت سيارات الإسعاف وبدأت في نقل الضحايا، البعض منهم في حالة حرجة، وآخرون فقدوا حياتهم في لحظات مفجعة.

خرج الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ببيان رسمي ليعلن تفاصيل الحادث المؤلم. الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 12 طلاب وإصابة 40 آخرين. الوزارة رفعت حالة الطوارئ في جميع المستشفيات المحيطة، كما تم إرسال الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة حالة المصابين ميدانيًا والتأكد من تلقيهم العلاج المناسب، وأكدت وزارة الصحة في بيانها أنه تم اتخاذ اللازم لتقديم كل الرعاية الممكنة للمصابين، وأيضًا دعم أسر الطلاب الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي.

قدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، خالص التعازي والمواساة لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين لقوا حتفهم مساء اليوم إثر حادث انقلاب الأتوبيس الذي كان يقلهم عقب انتهاء يومهم الدراسي.

رد جامعة الجلالة على الحادث

وأكدت الجامعة على تعاطفها العميق مع أسر الضحايا، مشددة على التزامها بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المصابين لضمان تلقيهم العلاج المناسب.

من جانبها، تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء الإثنين على طريق الجلالة – العين السخنة، متجهًا نحو "الزعفرانة – السويس"، وأسفر عن إصابة 25 طالبًا ووفاة 12 آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن فرق الحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري بسرعة التحرك والتواجد الفوري في موقع الحادث بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، مؤكدة على ضرورة تقديم كافة التدخلات الإنسانية المطلوبة. كما شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المناسبة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا.ش