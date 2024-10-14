نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شهادات مروعة للناجين من حادث الجلالة..الأتوبيس اتقلب 3 مرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أودى حادث الجلالة بحياة 12 طالبًا وأدى إلى إصابة 40 آخرين على هذا الطريق الذي شهد نزيف من دماء الضحايا والمصابين، كُتب لبعض الطلاب النجاة من الحادث الأليم، ليروي كل واحد منهم قصته التي حملت لحظات من الرعب والمأساة التي لن تُنسى.

نشر علي، أحد الناجين من حادث أتوبيس الجلالة المروع شهادته عبر “فيسبوك”، وهو طالب في السنة الثانية، قائلًا: “حسينا فجأة إن الدنيا بتتقلب حوالينا. كل حاجة حصلت بسرعة، لما فقت، كنت تحت ناس، مقدرتش أتحرك غير لما الناس بدأوا يشيلوا بعض. كان منظر مفزع، مش هنساه طول حياتي”.

وكتب طالب يدعى عبدالرحمن، على جروب جامعة الجلالة على الفيس بوك، “الباص اتقلب 3 مرات والقزاز اتكسر والطلبة كانت بتطير من الأتوبيس، واللى عايشين إصابتهم صعبة”.

كانت هناك جهود حثيثة من وزارة الصحة وفرق الطوارئ لضمان تقديم الرعاية الكاملة للمصابين. الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أعلن رفع حالة الطوارئ في المستشفيات المحيطة بالحادث، وتوجه فرق طبية إلى الموقع لمتابعة الوضع. كما أكد المسؤولون أن الدعم النفسي والاجتماعي سيتم تقديمه لأسر الضحايا وللطلاب الناجين.

بيان وزارة الصحة بشأن المصابين والقتلى

وأوضحت الوزارة أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، في ما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، الذي وصل إلى المجمع الطبي، بتكليف من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.



وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا التنسيق التام مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس، مساء اليوم، على طريق «الجلالة- العين السخنة» اتجاه «الزعفرانةـ السويس»، قائلًا إن حالات الوفاة في الحادث هي التي توفيت في موقع الحادث، لكن الحالات التي تم نقلها لمجمع السويس الطبي بعضها غير مستقرة وبها إصابات مهددة بالحياة.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس، مساء اليوم، على طريق «الجلالة- العين السخنة» اتجاه «الزعفرانةـ السويس»، قائلًا إن حالات الوفاة في الحادث هي التي توفيت في موقع الحادث، لكن الحالات التي تم نقلها لمجمع السويس الطبي بعضها غير مستقرة وبها إصابات مهددة بالحياة.

تحقيقات لكشف تفاصيل أسباب حادث الجلالة

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن جهات التحقيق تجري تحقيقات في الوقت الحالي؛ للوصول للأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الأليم.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يتابع بشكل مباشر تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه الميداني: «بينما نحن نتحدث الآن، هو يتابع بشكل مباشر وشخصي المصابين في مجمع السويس الطبي».

ولفت أن الطواقم الطبية تتعامل مع الحالات المصابة تحت متابعة والإشراف المباشر من هيئة الرعاية الصحية بمجمع السويس الطبي، فهناك حالات يتم الآن إجراء التدخلات الجراحية لها، وحالات في الرعاية الحرجة والمركزة، وستتضح الأمور خلال الـ48 ساعة المقبلة.

معلومات عن جامعة الجلالة

جامعة الجلالة هي إحدى الجامعات المصرية الحديثة، تأسست بهدف تقديم تعليم عالي يتوافق مع المعايير الدولية. تقع الجامعة في مدينة الجلالة، وهي جزء من المشروع القومي لتطوير مدينة الجلالة الجديدة.

مميزات جامعة الجلالة:

- تخصصات متنوعة: تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في مجالات مثل الهندسة، والعلوم، والطب، والعلوم الإنسانية.

- تكنولوجيا حديثة: تعتمد الجامعة على استخدام أحدث التقنيات في التعليم والبحث العلمي.

- بيئة تعليمية متميزة: توفر الجامعة بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والتفكير النقدي.

رؤية الجامعة:

تسعى جامعة الجلالة إلى تحقيق التميز الأكاديمي والمساهمة في تطوير المجتمع من خلال البحث العلمي وخدمة المجتمع.

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