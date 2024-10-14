نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة في حادث انقلاب حافلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التعازي إلى الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، وأسرة الجامعة بأكملها، في وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة إثر حادث مأساوي وقع مساء اليوم.

حيث أفادت المصادر أن الحادث نجم عن انقلاب الحافلة التي كانت تقل الطلاب عائدين إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي. وقد أسفر الحادث المؤسف عن وفاة عدد من الطلاب، مما ألقى بظلال الحزن على الأوساط الأكاديمية والطلابية.

وعبر الدكتور قنديل عن عميق حزنه وتضامنه مع أسر الضحايا وزملائهم، مؤكدًا على وقوف جامعة حلوان إلى جانب جامعة الجلالة في هذا المصاب الجلل.