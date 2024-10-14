عاجل - ارتفاع عدد قتلى حادث أتوبيس الجلالة لـ 12 و33 مصابًا

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أحمد جودة - القاهرة - في حصيلة جديدة لأعداد قتلى حادث الجلالة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، إلى 33 مصابا بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.

بيان وزارة الصحة بشأن المصابين والقتلى

وأوضحت الوزارة أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، في ما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، الذي وصل إلى المجمع الطبي، بتكليف من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.



وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا التنسيق التام مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس، مساء اليوم، على طريق «الجلالة- العين السخنة» اتجاه «الزعفرانةـ السويس»، قائلًا إن حالات الوفاة في الحادث هي التي توفيت في موقع الحادث، لكن الحالات التي تم نقلها لمجمع السويس الطبي بعضها غير مستقرة وبها إصابات مهددة بالحياة.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس، مساء اليوم، على طريق «الجلالة- العين السخنة» اتجاه «الزعفرانةـ السويس»، قائلًا إن حالات الوفاة في الحادث هي التي توفيت في موقع الحادث، لكن الحالات التي تم نقلها لمجمع السويس الطبي بعضها غير مستقرة وبها إصابات مهددة بالحياة.

تحقيقات لكشف تفاصيل أسباب حادث الجلالة

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن جهات التحقيق تجري تحقيقات في الوقت الحالي؛ للوصول للأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الأليم.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يتابع بشكل مباشر تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه الميداني: «بينما نحن نتحدث الآن، هو يتابع بشكل مباشر وشخصي المصابين في مجمع السويس الطبي».

ولفت أن الطواقم الطبية تتعامل مع الحالات المصابة تحت متابعة والإشراف المباشر من هيئة الرعاية الصحية بمجمع السويس الطبي، فهناك حالات يتم الآن إجراء التدخلات الجراحية لها، وحالات في الرعاية الحرجة والمركزة، وستتضح الأمور خلال الـ48 ساعة المقبلة.