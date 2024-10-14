نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي تعديلات بنظام تقييم صفوف النقل بالعام الدراسي الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتداول عبر صفحات السوشيال ميديا، عن وجود تغييرات بنظام تقييم طلاب صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

ونفت وزارة التربية والتعليم، ما تم انتشاره عبر صفحات السوشيال من وجود تعليمات وقرارات جديدة بخصوص الأعمال التحريرية، وعلي الجميع الالتزام بها وتنفيذها، وهي الآتي:



( ١) الواجب المنزلي يصحح ويكتب عليه نظر ولا يعطي عليه درجة في كراسة الطالب وتعطي الدرجة كاملة للطالب في سجل الدرجات الخاص بالمعلم.

(٢) التقييم الاسبوعي يصحح في الكراسة ويكتب عليه نظر ايضا ولا يعطي الطالب درجة ويأخذ الدرجة كاملة في سجل اعمال السنة.



(٣ ) الشرط الاساسي في حصول الطالب علي الدرجة النهائية في التقيمات الاسبوعية والواجب المنزلي هو حضور الطالب التقييم وعمل الواجب وليس جاوب صح أو جاوب خطا.

(٤) الطاب الغائب في التقييم الاسبوعي أو الواجب لا يعاد له. التقييم وياخذ ( غ ) أو (صفر)

( ٥) لا يعاد اختبار الشهر للطالب الذي يغيب ويكتب امامه ( صفر) ويصحح الامتحان وتعطي الدرجة المستحقة للطالب في نفس ورقة الامتحان كما هي ثم يتم رصدها كما هي بالدفتر



( ٦) اختبار الشهر مسؤولية الموجه.



(٧) معلم المدرسة مكلف بإعداد اختبار الشهر لطلاب الدمج داخل المدرسة حسب حالات الدمج الموجودة عند كل معلم.