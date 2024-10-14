نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتابع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة.. وتقدم التعازي في الضحايا وتوجه بصرف المساعدات اللازمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، والذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين بلغ 25 مصابا إلى جانب 7 حالات وفاة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة وفقا للوائح والقوانين، مقدمة التعازي لأسر الضحايا في فقد ذويهم.