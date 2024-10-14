نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم شكوى بشأن برنامج تكافل وكرامة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكافل وكرامة هو برنامج حكومي مصري يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، وخاصة الأسر التي لديها أطفال أو أشخاص معاقون أو كبار سن.



وتستعرض "دوت الخليج" إذا كنت ترغب في تقديم شكوى بشأن برنامج تكافل وكرامة، فهناك عدة طرق يمكنك اتباعها:

1. التواصل مع مكتب التضامن الاجتماعي:

* زيارة المكتب شخصيًا: توجه إلى أقرب مكتب للتضامن الاجتماعي بمحافظتك وقدم شكواك كتابيًا، مع ذكر جميع التفاصيل والوثائق الداعمة.

* التواصل عبر الهاتف: اتصل على رقم الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي للاستفسار عن كيفية تقديم الشكوى هاتفيًا.

2. التقديم الإلكتروني:

* موقع وزارة التضامن الاجتماعي: يمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث يوجد نموذج خاص لتقديم الشكاوى.

* الخطوات:

* الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

* البحث عن قسم الشكاوى أو خدمة العملاء.

* ملء النموذج المخصص بتفاصيل الشكوى.

* إرفاق أي مستندات داعمة.

* تقديم الشكوى.

3. عن طريق البريد الإلكتروني:

* البريد الإلكتروني الرسمي: يمكنك إرسال شكواك عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى. يمكنك الحصول على عنوان البريد الإلكتروني من خلال الاتصال بمكتب التضامن الاجتماعي أو من خلال موقع الوزارة.