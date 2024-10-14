نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير: إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وإحالته للنيابة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا، وأكد الوزير أن الحادث قد أصاب الشعب المصري بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها.

وشدد على أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر أو من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب، مؤكدا إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.

وشدد على رؤساء المناطق وقيادات الهيئة بالتفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الأبراج والمشروعات التأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والأمان لمسير القطارات.

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية المرور على كافه المشروعات بشكل دوري ومستمر وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفه والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامه التشغيل مؤكدًا أنه لا تسامح مع أي تراخي أو عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ.

كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC مستعرضًا إجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث أن حياة كل مواطن مصري أمانة في أعناقنا جميعًا.

وأضاف وزير النقل: لا تسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الإضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية، مؤكدا إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة.

كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الإعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

وأشار إلى أنه على الكل أن يتسابق في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة خاصة وأن هذه الجرارات والعربات مملوكة للشعب، مضيفا أن أي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة).