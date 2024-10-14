نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كامل الوزير يتخذ قرارات شديدة ويحيل 4 من مسؤولي السكة الحديد للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع قيادات السكة الحديد، اليوم، عن إيقاف 4 قيادات بالسكة الحديد عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وذلك بعد حادث قطار المنيا الذى وقع أمس الأحد.

وأوقف وزير النقل وفقا لما أكدته مصادر بالسكة الحديد، ل اليوم السابع، كل من "رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بأسيوط بالسكة الحديد السابق والحالى، وهذه المنطقة التى شهدت الحادث، وكذلك مدير عام المنطقة الوسطى بأسيوط، والمشرف على قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد.

ويأتى الاجتماع بعد الحادث الذى وقع صباح أمس الأحد بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار رقم 1087 النوم، ومن المحتمل أن يغير الوزير بعض القيادات فى هيئة السكة الحديد.

وفى السياق أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى بيان له أمس، أنه سيتم إحالة المتسببين فى الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقًا للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

وأضاف أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وأن الوزارة لم ولن تتهاون فى محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بـ هيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية.