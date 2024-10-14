نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي وزير البيئة والطاقة اليوناني لبحث التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية "WEFE Nexus" لتعظيم الاستفادة من المياه وتحقيق الأمن الغذائي، مع أهمية إدماج بعد الطاقة وتكلفتها عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذي يجعلها ذات جدوى اقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، تم استعراض التحديات التي تواجه قطاعي المياه والمناخ في كل من مصر واليونان، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن دول منطقة حوض البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة، خاصة مع تزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية.



وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على البدء في إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك، مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ والتدريب وتبادل الخبرات.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.