نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم وموعد انخفاض درجات الحرارة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، وأعلنت عن موعد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في أول الليل، بينما يكون مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وحار نهارًا على أغلب المناطق.

كما أشار البيان إلى أن الرياح ستكون معتدلة على معظم الأنحاء وتظهر على فترات متقطعة.



حالة الطقس اليوم

وفقًا لتقرير الهيئة، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة في مناطق السواحل الشمالية الشرقية.

كما ستظل الرياح معتدلة وتظهر على فترات متفرقة طوال اليوم.

فرص سقوط الأمطار



بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيئة الأرصاد أن اليوم الاثنين 14 أكتوبر وغدًا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم ومطروح، وستكون الأمطار متقطعة على فترات.

موعد انخفاض درجات الحرارة

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن غدًا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، الصغرى 22 درجة.

• السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة، الصغرى 21 درجة.

• جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، الصغرى 25 درجة.

• شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، الصغرى 20 درجة.

• جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، الصغرى 22 درجة.





مع هذه التوقعات، تنصح هيئة الأرصاد بضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية خاصة في ساعات الصباح الباكر، والاهتمام بمتابعة تحديثات الطقس في ظل التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة.