حزب الله يعلن احتراق ناقلة جند إسرائيلية فى بلدة عيتا الشعب ومقتل وجرح من فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، استهداف ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلى بِصاروخ موجه أثناء الاشتباكات فى بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل فى محافظة النبطية، ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في حي أبو لبن شمال شرق بلدة ‎عيتا الشعب.كما أشار "حزب الله" إلى خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة عيتا الشعب بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية، منوها باستمرار الاشتباكات حتى الآن.

وفي نفس السياق، أعلن الحزب استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في مستعمرتي "تسفعون" و"راموت نفتالي" بالصواريخ، وكذلك موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، بالإضافة إلى استهداف مستعمرة "كرمئيل" بالصواريخ.

