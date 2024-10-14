فرحات: الندوات التثقيفية للقوات المسلحة تعزز روح الوطنية والانتماء بين الأجيال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الندوة التثقيفية رقم 40 التي نظمتها القوات المسلحة احتفالًا بمرور 51 عامًا على نصر أكتوبر المجيد فعالية مهمة تهدف إلى توعية الجمهور وتثقيفه حول أهمية انتصار حرب أكتوبر عام 1973 وتسليط الضوء على الجهود البطولية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى تأكيد قيم البطولة والانتماء الوطني بين جميع شرائح المجتمع.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة، حملت معاني عظيمة أكدت أن انتصار أكتوبر ليس مجرد حدث عسكري فقط، بل هو تعبير عن إرادة أمة وشعب استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر عظيم، وسيظل هذا النصر علامة فارقة في تاريخ مصر، ليس فقط لأنه حدث عسكري مهم، ولكن لأنه حمل في طياته روحًا من التحدي والإصرار والمقاومة التي كانت جزءًا لا يتجزأ من الشخصية المصرية عبر العصور.

وتابع فرحات: ما ذكره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دور الشعب المصري في دعم جيشه ماديًا ومعنويًا خلال الحرب يؤكد على وحدة وتلاحم الجيش والشعب، وهي رسالة يجب أن نواصل غرسها في نفوس الأجيال القادمة، وهذا التلاحم هو سر القوة التي صنعت نصر أكتوبر والتي حافظت على استقرار الوطن طوال العقود التالية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن "النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال وإنما يتحقق أيضًا بصمود الشعب" تلخص جوهر انتصار أكتوبر وأن النصر في تلك المعركة كان انتصارًا للشخصية المصرية التي تجلت في لحظات التحدي والاختبار ولم يكن مجرد انتصار عسكري، لافتًا إلى أن القوات المسلحة كانت الدرع الذي واجه العدو، لكن الشعب المصري كان الدرع الذي حافظ على الجبهة الداخلية وحمى الروح الوطنية من الانكسار.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا الحامي الرئيسي لمقدرات هذا الوطن، وذلك بفضل ما تمتلكه من قدرات عسكرية حديثة وإيمان عميق بوطنية الشعب المصري ودعمه المستمر لها وكما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته، فإن القوات المسلحة مدعومة بشعبها هي الحصن الذي يذود عن الوطن، وهي الرسالة التي يجب أن نستوعبها جميعًا، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

الندوة التثقيفية تعرض ما بثته الإذاعة المصرية فجر 6 أكتوبر 1973

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن نصر أكتوبر يجب أن يكون دائمًا مصدر إلهام للمصريين في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وأن تكون روح أكتوبر قوة دافعة للعمل والتقدم، مشيرًا إلى أن الندوات التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة تسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي الوطني وغرس القيم العسكرية والوطنية لدى الشباب، وستظل مصر دائمًا قوية بجيشها وشعبها.