السفير الروسى بالقاهرة: الصراع بين إسرائيل وإيران يهدد الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - كشف السفير الروسي بالقاهرة، جيورجى بوريسينكو، أن الموقف الروسي مساند القضية الفلسطينية.

وأوضح السفير الروسي أنه توجد سفارة فلسطينية في موسكو، وأن روسيا توكد ضرورة إقامة الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن لروسيا محاذير من الاعتداءات المستمرة من إسرائيل على الشعب اللبناني، كما لديها مخاوف من الاعتداءات داخل سوريا.

وأن مخاوف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وما يمكن ما يحدثه في الرد الإسرائيلي يهدد الشرق الأوسط.

وأوضح أن إسرائيل تحظي بدعم غير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يساعدها في الاعتداءات الإسرائيلية، كما أنها زودتها خلال أيام بصواريخ ثاد الأمريكية وجنود.

كما أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل في الهجوم على إيران بالعتاد العسكري والجنود الأمريكيين الذين يساعدون الجنود الإسرائيليين في حربهم على لبنان وإيران.

وشدد على أن سبب الاضطرابات في الشرق الأوسط هو الولايات المتحدة الأمريكية.