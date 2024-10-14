الرئيس السيسى لضباط القوات المسلحة: مصر أمانة فى رقبتكم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لضباط القوات المسلحة، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “النهاردة يوم جميل من أيام مصر، في ذكرى الـ51 عامًا على الحرب والانتصار، وبهذه المناسبة نتحدث عن الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من أي حدث، وقلت أجيب الضباط الأصغر في الرتبة، لأقول لهم مصر أمانة في رقبتكم، بفضل الله حريصون على بناء قدراتكم والحفاظ عليها، وأنتم أيضًا تبقوا مستعدين دائمًا للذود عنها”.