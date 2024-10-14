الرئيس السيسي يقدم التحية لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:33 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، على تقديم التحية إلى مجموعة من أبطال حرب أكتوبر.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لبعض أبطال حرب أكتوبر 1973 قائلا: "بنرحب بيكم ومتشرفين بيكم وسعداء بوجودكم معانا، شكرا باسمى وباسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة اللى أنتم قدمتم فيها النصر لمصر" . أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40": ربنا يديكم الصحة ويكافئكم، إحنا مهما قولنا وعملنا مش هنعرف نكافئ قد ما ربنا بيكافئ متشكرين جدا".

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.