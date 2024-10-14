الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. ويؤكد: نصر أكتوبر ملحمة سطرها الجيش والشعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن انتصار أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز، معبرًا عن أحلام أمة حولت الهزيمة إلى نصر، مؤكداً أن الجيش والشعب سطروا هذه الملحمة والنصر معاً .

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية رقم (٤٠) بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس السيسى إننا نستلم من حرب أكتوبر رؤيتنا فحاضرنا ومستقبلنا، مؤكدًا أن التخطيط والعلم والتكاتف أمام التحديات هم السبيل لتحقيق الاهداف .

وأضاف الرئيس السيسى أن التاريخ العسكرى سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر .