نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة شباب حزب الشعب الجمهوري بالشرقية تعقد الاجتماع التنظيمي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بناء على تعليمات الأمانة المركزية وتوجيهات الكابتن أحمد عبد الدائم أمين المحافظة، أقامت أمانة الشباب بقيادة د. محمود الشوادفي أمين شباب المحافظة الاجتماع التنظيمي الأول لها عقب إعلان الهيكل التنظيمي لها وتكوين اللجان النوعية بداخلها.

وقد تضمن الاجتماع عرض عام عن الحزب ورؤيته ورسالته وأهدافه وقطاعات عمل الحزب واستعراض لأنشطة الحزب خلال الفترة السابقة وكذلك تم عرض خطة عمل أمانة الشباب خلال الفترة القادمة والتي ستولي اهتمام كبير بالتدريب والتثقيف السياسي إلى جانب تقديم حزمة من دورات التمكين التكنولوجي والتحول الرقمي، وقد تحدثا الدكتور أحمد نجم أمين التقييم والمتابعة بالمحافظة- عضو الأمانة المركزية للشباب والدكتورة مريم خالد عضو الأمانة المركزية للشباب عن دور الشباب في المجتمع والولاء والانتماء وإعلاء المصلحة العامة.

واختتم الاجتماع بحوار تفاعُلي مفتوح للكابتن أحمد عبد الدايم أمين المحافظة مع أعضاء أمانة الشباب

هذا وقد حضر الاجتماع الدكتور/ عبد اللطيف دسوقي أمين تنظيم المحافظة ود. محمد صفوت عضو الامانة المركزية للتنظيم وم. إسلام اسامة، محمد رأفت، محمد عبدالله لبن، ميار سامي ربيع، د. مريم مصطفى خالد أعضاء أمانة آلشباب المركزية وعدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة