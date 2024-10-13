نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصبروط يتفقد 7 مراكز شباب بالبدرشين لتعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم الأحد 13 أكتوبر، بجولة تفقدية شملت 7 مراكز شباب بإدارة البدرشين، وهي: البدرشين، ميت رهينة، سقارة، الشنباب، المرازيق، وكفر زهران.

هدفت الجولة إلى تقييم الأوضاع الحالية ميدانيًا وتوجيه الجهود نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمار بما يخدم مصالح الشباب.

واستهل الدكتور الصبروط جولته من مركز شباب البدرشين، حيث أبدى عدم رضاه عن مستوى الخدمات المقدمة مقارنة بحجم المدينة.

وشدد على أهمية دفع عجلة الاستثمار في المركز لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأنشطة المتاحة للشباب.

وفي مركز شباب ميت رهينة، قام الدكتور الصبروط بتفقد المبنى الإداري والملعب الرئيسي، ووجه بإنشاء محلات تجارية على سور الملعب لتعزيز الاستفادة من المساحات وزيادة العائدات المالية.

كما شملت جولته في مركز شباب سقارة زيارة المبنى الإداري والمكتبة وقاعة التدريب، حيث ركز على أهمية تطوير هذه المرافق لخدمة المجتمع المحلي بشكل أفضل.

كما واصل الدكتور الصبروط جولته بزيارة مركز شباب الشنباب، حيث قام بتفقد المبنى الإداري والملعب الرئيسي. وفي مركز شباب المرازيق، أكد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات، أما في مركز شباب كفر زهران، فقد تفقد الملعب الرئيسي والمبنى الإداري، موجهًا بتحسين هذه المرافق بما يحقق فائدة أكبر للشباب.

وأكد الصبروط "إن الجهود التي نبذلها تأتي في إطار توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي،والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حيث نعمل على تحويل مراكز الشباب إلى منصات متكاملة تسهم في بناء جيل واعد.

هذه الجولات التفقدية تهدف إلى دعم الاستثمار وتحسين البنية التحتية لتوفير بيئة أفضل للشباب المصري في جميع المجالات."

رافق الدكتور الصبروط في جولته عدد من القيادات، منهم أحمد شرف مدير إدارة الاستراتيجية، عزة فوزي مديرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، طارق قاسم من لجنة الإستثمار، وخالد محمد مدير إدارة البدرشين، اميره أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب.

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