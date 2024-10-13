نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحسن وخروج كافة مصابي حادث قطار المنيا من مستشفى المنيا الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحسن الحالة الصحية وخروج جميع المصابين في حادث قطار المنيا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى المنيا الجامعي.

جاء ذلك في تقرير قدمه الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أوضح فيه تفاصيل الرعاية المقدمة للمصابين وتنسيق الجهود بين المستشفى الجامعي ووزارة الصحة لضمان سرعة العلاج وفعاليته.

وفقًا للتقرير، أكد الدكتور فرحات أن المصابين قد تلقوا جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على أعلى مستوى من الكفاءة، وذلك فور وصولهم إلى مستشفى المنيا الجامعي.

أشار إلى أن الطواقم الطبية في المستشفى عملت على تقديم الرعاية اللازمة بأقصى سرعة، مما ساهم في تحسين حالة المصابين وخروجهم من المستشفى بسلام.

وقد أوضح التقرير أن المستشفى الجامعي كان قد استقبل الحالات فور وقوع الحادث، حيث تم تشكيل فرق طبية متخصصة لتقديم العناية العاجلة للمصابين.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الطبية المطلوبة وتبادل المعلومات لضمان جودة الخدمات الصحية. وأشار التقرير إلى أن المصابين قد خضعوا لفحوصات شاملة وعلاجات متقدمة، مع متابعة دقيقة لحالاتهم الصحية حتى التأكد من تحسنهم وخروجهم من المستشفى.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل الفريق الطبي في مستشفى المنيا الجامعي، وكذلك للدعم المقدم من وزارة الصحة لضمان تقديم أفضل رعاية للمصابين.

وأكد الوزير أن هذا التنسيق الفعال يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الصحية والجامعية في مواجهة الأزمات والحوادث الطارئة.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعها الطبي وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات، منوهًا إلى أن المستشفى الجامعي يمتلك تجهيزات طبية متطورة وكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحوادث الطارئة.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في مختلف الظروف.

هذا وقد لاقى خروج المصابين من المستشفى ارتياحًا كبيرًا لدى أسرهم، الذين أعربوا عن شكرهم للجهود التي بُذلت لضمان سلامة ذويهم، مثمنين الدور الذي قامت به وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في هذا الصدد.