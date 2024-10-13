نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 36 طن زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة لماركات داخل مخزن يعيد تعبئتها بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنظيم حملة رقابية مكبرة على المنشآت المخالفة تمكنت من ضبط أحد المنشآت التي تقوم بالتلاعب والغش التجاري في منتج "زيوت السيارات" وتقليد عدد من الماركات المشهورة من زيوت السيارات بعد القيام بإعادة تدوير الزيوت المستهلكة وتعبئتها مما يؤثر علي كفاءة محركات السيارات وذلك بقرية أبو صير بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة وبحوزته ٣٦ طن زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة.

حيث قامت مديرية التموين برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية التموين بمداهمة الموقع المذكور وبالتفتيش تبين أن المكان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أدوار، والدور الثالث عبارة عن مكان التعبئة وبه خط تعبئة وخزانات للزيت السائب ومخزن للجراكن الفارغة للماركات المشهورة والدور الثانى والأرضى مخازن للمنتج النهائى من الزيت معبأ بجراكن لمعظم الماركات المشهورة، وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيت السائب بإجمالي كمية ١٤.٥ طن معبأة فى خزانات بلاستيك، وكذلك تم التحفظ على الجراكن المعبأة بعدد 1600 جركن ماركات مختلفة بإجمالي ٢١.٥ طن، وبذلك تكون إجمالي الكمية المضبوطة 36 طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها، كما تم التحفظ على خط الإنتاج والآت المستخدمة فى التعبئة والتغليف وعدد ٢٥٠٠ جركن فارغ لماركات مختلفة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة جهود التصدي لكافة أشكال الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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