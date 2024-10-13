نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ92 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الحادى والخمسين لذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، تحتفل القوات الجوية بعيدها الثانى والتسعين على نشأتها حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية بكل عزم فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة، وذلك وفقًا لأحدث نظم التسليح العالمية فى أنظمة الطيران القتالية.

كما هنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذى سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية التى تجسدت صباح يوم14 أكتوبر حينما حاول العدو الهجوم على القواعد الجوية والمطارات المتمركزة فى منطقة الدلتا ووجهَ قوته الضاربة صوبها فتفاجأ العدو بنسور القوات الجوية تلقنه درسًا قاسيًا لن يمحى من ذاكرته رغم تفوقه النوعى والكمى تصدت له فى أطول معركة جوية إمتدت لأكثر من 50 دقيقة فقد فيها العدو 18 طائرة ولم يستطع باقي طياريه مواصلة القتال ولاذوا بالفرار وسميت " معركة المنصورة " وكان ذلك اليوم نبراسا وعيدًا لنبرهن أننا دائما بعون الله قادرين على القضاء على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب الأبى.

وأشار الفريق محمود فؤاد عبد الجواد إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث إمكاناتها ، حيث تم وضع خِطَةُ شَامِلَةُ وفق رؤية إستراتيجية لدعم القوات الجوية بالعديد من الطائرات الحديثة من مختلف الطرازات بما يعزز قدراتها لحماية سماء مصرنا الغالية ودعم ركائز الأمن القومى المصرى.

كما وجه الشكر والتقدير لرجال القوات الجوية فى يوم عيدهم على الجهد المبذول على كافة الإتجاهات الإستراتيجية تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، وطالبهم بمواصلة العمل ليلًا ونهارًا لإستمرار تحقيق النجاحات التى يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.