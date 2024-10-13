التنمية المحلية: الحكومة تعمل علي إنهاء ترتيبات المنتدى الحضري العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ان استضافة مصر للمنتدي الحضرى العالمي فرصة لالقاء الضوء علي الأحداث الهامة التي شهدتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة .

أشارت عوض خلال المؤتمر الصحفى اليوم للاعلان عن تفاصل استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي في اول نوفمبر المقبل، الي ان المنتدى يعطي فرصة لعرض ماقامت به الدولة من جهود للارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة له، كما انه سيعطي فرصة لايجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي تعتضر طريق التطور وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات.

واضافت وزيرة التنمية المحلية، الى ان الجكومة تعمل حاليا علي انهاء الترتيبات الخاصة بالمنتدى الحضري العالمي الذي سيقام بدلية الشخر المقبل ، مشيرة الي انه سيكون هناك فاعليات قبل انطلاق المنتدى منها يوم المدن العالمى الذي سيعقد في محافظة الإسكندرية في 30 اكتوبر الجاري.

ونوهت الي انه سيتم عرض جهود الدولة في مجال تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر انه يقام المنتدى الحضري العالمي "WUF" خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل في مصر كأول دولة تستضيفه بأفريقيا منذ 20 عاما، حدث عالمي كبير.

ويشارك نحو 20 ألف مشارك إلى الآن ومن المتوقع وصول العدد إلى 30 ألفا بنهاية أكتوبر، ويصل عدد فعاليات المنتدى فى أيامه ال4 إلى 600 فعالية على مدار المنتدى.