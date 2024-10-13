وزارة العمل تبدأ في إستخراج شهادات مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - وزير العمل يؤكد إهتمام القيادة السياسية بدعم العمالة غير المنتظمة ..و"لجان متخصصة" تتواصل معهم في مواقع عمل بالعاصمة الإدارية ومشاريع الضبعة النووية..

عمال : نُشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رعايته لحقوقنا..ووزارة العمل على تسهيل إجراءات "التأمين" ..

بدأت صباح اليوم الأحد ،"لجان متخصصة"، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"،و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ،ومطروح ،بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "،و"التأمين الصحي"،بالتواجد في بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة،ومشروع محطة الضبعة النووية،لاجراء اختبارات،واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة،وتراخيص مزاولة الحرفة لهم،وبالمجان،حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات ،من الحساب المركزى للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ،وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي،حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن...ويأتي ذلك في إطار مشاركة "الوزارة" في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،والتي من بينها "التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"..وخلال عملية التسجيل وجه العمال الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،على رعايته لحقوقهم ،كما وجهوا الشكر إلى وزارة العمل على جهودها في تسهيل إجراءات "التأمين"..

وأكد وزير العمل السيد/ محمد جبران ،في تصريحات أن استهداف عمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية،بالقاهرة،و"محطة الضبعة النووية"،بمطروح، هذا الأسبوع ،بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات،بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية،والتي تشترط أولاً إستخراج هذه "الشهادات" لهم ،لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها..وأضاف الوزير أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ،التي توجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية ،كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة..وقال أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة،في كافة مواقع العمل والإنتاج ،وتقدم لها 6 منح سنوية،في المناسبات الرسمية،وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل ،وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة" ..