نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رسائل مهمة من رئيس الوزراء.. مصر تقود جهود استدامة المياه في مواجهة تغير المناخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»، الذي يعقد حتى 17 أكتوبر الحالي، وسيتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الأنشطة، تتضمن الجلسات العامة والجلسات الفنية وورش العمل والموائد المستديرة والمعرض.

رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز ما جاء من تصريحات خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، وجاءت كما يلي:

المياه النظيفة والصرف الصحي حقوق إنسانية تتطلب الاستثمار والتعاون

تغير المناخ يزيد شح المياه ويؤدي إلى فيضانات وجفاف.

2.4 مليار يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 2022.

إفريقيا الأكثر تأثرا بالكوارث رغم إسهامها الضئيل في الانبعاثات.

الحرب تسببت في أزمات مائية وغذائية بغزة والسودان.

تغير المناخ وسد النهضة يهددان أمن مصر المائي.

رسائل مهمة من رئيس الوزراء.. مصر تقود جهود استدامة المياه في مواجهة تغير المناخ