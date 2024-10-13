نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصر هبة نهر النيل العظيم.. رسائل الرئيس السيسي بـ "أسبوع القاهرة للمياه" (إنفوجرافيك) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، إن موعد انعقاد القاهرة للمياه هذا العام يأتي بالتزامن مع الأسبوع الإفريقي للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الإفريقي، بما يمثل زخمًا لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري.

رسائل الرئيس السيسي في "أسبوع القاهرة للمياه"

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس السيسي في أسبوع القاهرة للمياه، وجاءت كما يلي:

مصر تضع المياه على رأس أولوياتها وتبنينا مبادرات وبرامج قارية

نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه

الحفاظ على مياه نهر النيل مسأل وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا وجهودا دبلوماسية

المياه هي سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية

ضرورة إعلاء قيمة المياه في الأجندة الدولية

نوجه اليوم نداء للعالم أجمع.. من مصر هبة نهر النيل العظيم

المياه حق لكل إنسان على وجه الأرض

ندعو المجتمع الدولي لزيادة دعم جهود إفريقيا في إدارة الموارد المائية

نسعى لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء

نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه

قيام مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الأفريقية

رسائل الرئيس السيسي بـ "أسبوع القاهرة للمياه"