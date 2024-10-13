عاجل - أبرز قرارات وزير النقل بعد حادث قطار المنيا (إنفوجرافيك)

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في أعقاب حادث قطار المنيا المؤلم، عددًا من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى معالجة الإهمال والتقصير الذي أدى إلى الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة. وفي إطار مساعي الحكومة المصرية لتعزيز إجراءات السلامة والحد من الحوادث على خطوط السكك الحديدية، شدد الوزير على أن المخطئين لن يفلتوا من العقاب، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.



وآثار حادث قطار المنيا الذي وقع مؤخرًا أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، مما دفع الفريق كامل الوزير، إلى اتخاذ سلسلة من القرارات الفورية والحاسمة لضمان محاسبة المسؤولين وإجراء تحقيق شامل، وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على رفع معايير الأمان في قطاع النقل، خاصة على خطوط السكك الحديدية التي تخدم ملايين المصريين يوميًا.

قرارات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

وتعد أول القرارات التي اتخذها وزير النقل كانت إحالة المتسببين في الحادث إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بشكل عاجل وشفاف، وذلك للتأكد من محاسبة المخطئين وفقًا للقانون.

وأكد أن المحاسبة ستكون صارمة ومشددة، مشددًا على ضرورة توقيع عقوبات قاسية على من يثبت إهمالهم أو تقصيرهم في أداء عملهم. هذا التوجه يعكس إصرار الوزارة على إرساء مبدأ عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الإهمال الذي قد يهدد حياة المواطنين.

كما أشار إلى أن المخطئين لن يفلتوا من العقاب، حيث سيتم التعامل مع جميع المسؤولين عن الحادث بحزم، سواء كانوا من الفنيين أو الإداريين، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم.

أبرز قرارات وزير النقل بعد حادث قطار المنيا

في هذا السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن الإجراءات القانونية والتأديبية ستكون عبرة للجميع، وذلك بهدف ردع أي حالات إهمال مستقبلية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر، والحرص على تحسين مستويات السلامة والتشغيل، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التدريب للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وجاءت أبرز رسائل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في نقاط كما يلي: