نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور خالد عبدالغفار يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» منذ انطلاقها لـ46.6 مليون خدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ46 مليون و646 ألفا و498 خدمة.

وخلال الأيام الأربع الماضية، قدمت المبادرة 7 ملايين و84 ألفا و166 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 35 ألفا و638 مستفيدة، وذلك عبر 504 خدمات ونشاطات، كما تم توزيع 12.6 طن لحوم وسلع تموينية، وصلت لـ 12 ألفًا و690 أسرة، علاوة على 102 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 1.140 مشاركًا.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 100 ألفا و206 خدمات في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 455 ألفا و726 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 25 ألفًا و418 مواطن، وتوزيع سلات غذائية ووجبات ساخنة على 3 آلاف و883 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 3 آلاف و777 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 67 ألفًا و733 مستفيد

ونفذت «بداية» حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ20 ألفًا و504 شباب وشابات، وتقديم خدمات تأهيلية، وعلاجية وأجهزة تعويضية لـ 7 آلاف و959 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 8 ملايين و824 ألف خدمة صحية، من خلال 55 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 750 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 75 آلف مواطن، وفتح 53 فصل محو أمية استفاد منها 1.590 مواطنا وتنفيذ قوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية، استفاد منها 20 مواطنا في المحافظات المختلفة، وتمويل 20 ألفًا و752 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 4.422 مستفيد، إلى جانب تقديم 134 ألف و700 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.

ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منها 4 آلاف و71 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 2717 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 13 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 401 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام.