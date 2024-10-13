وزارة العمل : تسليم عقود عمل لذوي همم للعمل بالقطاع الخاص بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، استقبلت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، 10 شباب من ذوي الهمم والقدرات، وفرت لهم المديرية فرص عمل لائقة لهم للعمل بشركة تارجت للأمن الحراسة ونقل الأموال، وذلك من خلال مكتب تفتيش حدائق القبة ، لدمجهم في سوق العمل ، وفقاً لأحكام قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن ، و استيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك يأتي ضمن جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وضمان حقوقهم ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد مزيد من فرص العمل لتلك الفئة ، وضرورة التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من تلك الفئة والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، فى ظل الجمهورية الجديدة ، وأضاف مدير المديرية أن تلك الفرص تأتي تفعيلاً لتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات بهدف فتح آفاق جديدة لذوي الهمم في سوق العمل ، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وجرى تسليم العقود بمقر ديوان عام المديرية ، بحضور مدير المديرية ، وصفاء ربيع مدير إدارة شئون المرأة والطفل ،و رشا احمد مدير مكتب التفتيش ، وأسماء عاطف مفتش بالمكتب ، و عيد عامر ، ومحمود باسل ممثلين عن الشركة ..