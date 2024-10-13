دعمًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان...جامعة الأزهر تنظم المؤتمر السنوي لجمعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - دعمًا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان: «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» كان السبق لجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية في تنظيم المؤتمر السنوي لجمعية أصدقاء لبن الأم المصرية الذي يعقد بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

وأوضح الدكتور محمود رشاد، أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر رئيس الجمعية، أن الأم هي اللبنة الأولى في بناء الأسرة المصرية وصلاح الأسرة صلاح للمجتمع ككل، ومن هنا كانت رؤيتنا في الجمعية هي الاهتمام بصحة الأم.

وبيَّن رشاد أن المؤتمر السنوي للجمعية استضافته جامعة الأزهر تأكيدًا على أهميتها وعراقتها ودورها المحوري في تناول الموضوعات المهمة في طرحها العلمي دائمًا، ووجه الشكر والتقدير لجامعة الأزهر؛ لدعمها تنظيم المؤتمر.

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، بالحضور في جامعة الأزهر من مختلف كليات الطب والتمريض بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجهود التي تبذلها جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية وتعاونها الصادق وسعيها الدؤوب مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية مما يعكس أهميتها.

وأكد صديق أن هذا المؤتمر الكبير يبعث برسالة مهمة مفادها أن جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية تدعم وبقوة المبادرة الرئاسية التي نادي بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بناء الإنسان» التي بدورها تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتورة نتالي مايير، نائب ممثل اليونسيف بالقاهرة، والدكتورة سحر خيري، عميدة المعهد القومي للتغذية، والدكتورة نجلاء عرفة، نائب مدير برامج التغذية باليونسيف، وعمداء ووكلاء كليات الطب بجامعة الأزهر وعميدة كلية التمريض، ورؤساء أقسام طب الأطفال بكليات الطب.