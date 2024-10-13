نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حادث قطار المنيا.. اعرف آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن وخروج 19 مصابا، من مصابي حادث تصادم القطار بمحافظة المنيا، بعد تلقيهم العلاج، واستمرار حجز مصابين لتلقي العلاج بمستشفى المنيا العام، ونقل حالة وفاة من موقع الحادث لمستشفى المنيا العام، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل عملها في موقع الحادث.

وشهدت محافظة المنيا، صباح اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، تصادم بين قطار النوم رقم 1087 المتجه من أسوان إلى القاهرة وجرار، في منطقة ما بين أبو قرقاص والمنيا، مما أسفر عن سقوط عربتين من القطار في ترعة الإبراهيمية، وإصابة 20 شخصًا، وفقًا للتصريحات الأولية من الجهات المعنية.