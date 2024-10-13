نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تذاكر المتحف الكبير"… اللواء عاطف مفتاح للفجر: هذه أسعار التشغيل التجريبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به عن أسعار تذاكر المتحف التي أعلنت في العديد من الصفحات والمواقع إن هذه ليست أسعار تذاكر الدخول الرسمية، وإنما هي مقابل تجربة التشغيل وبأعداد محدودة والتي سيتم فيها السماح للزائر بزيارة الـ 12 قاعة، والبهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية، وذلك للوقوف على مدى كفاءة التشغيل قبل افتتاح المتحف.

التذاكر الرسمية

وأكد المشرف العام على المتحف المصري الكبير في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، أن أسعار التذاكر الرسمية بعد الافتتاح سوف تكون في متناول الجميع خاصة الأسرة المصرية لتحقيق رسالة المتحف الثقافية وأن هناك العديد من الفئات خاصة كبار السن فوق الستين والأطفال الأقل من 6 سنوات وكذلك بعض طلبة الكليات ذات الصلة بالتخصص وذوي الهمم ستكون معفاة من رسوم الدخول.

موعد الإعلان عن السعر الرسمي للتذكرة

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن أسعار تذاكر المتحف سيتم الإعلان عنها قبل الافتتاح وستكون بموافقة مجلس الإدارة وبعد رصد لكل المتغيرات من خلال تجربة التشغيل ومدى ما ستحققه من نجاح.

ماذا سيتم يوم 16 أكتوبر؟

وكان اللواء عاطف مفتاح قد أكد في تصريحات سابقة أن ما تم الإعلان عنه وما سيتم يوم الأربعاء 16 أكتوبر ليس افتتاحًا جزئيًا للمتحف وإنما هو تشغيل تجريبي لجزء جديد من المتحف قبل الافتتاح النهائي والذي سيتحدد موعده من قبل رئاسة الجمهورية.

وأكد المشرف العام على المتحف الكبير أن ما سيحدث هو استمرار لفكرة التشغيل التجريبي لأجزاء أكثر من المتحف وتحديدًا لقاعات العرض الرئيسية التي يبلغ عددها 12 قاعة وحجمها نحو 6 أفدنة

أي أن التشغيل التجريبي سيكون لـ 12 قاعة (القاعات الرئيسية)، بالإضافة للبهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية، وسوف يكون استقبال الزوار محدودًا بـ 4000 آلاف زائر يوميًا، والغرض من تلك التجربة هو التقييم والوقوف على الإيجابيات وتعزيزها ومعرفة المتطلبات وإكمالها، والوقوف على السلبيات لتلافيها.

وأشار إلى أن القاعات الـ12 تشمل عرض أثري تاريخي لفترات عصور ما قبل التاريخ وعصور ما قبل الأسرات وعصر بداية الأسرات والدولة القديمة والوسطى والحديثة واليوناني الروماني والعصر المتأخر وحتى عصر الانتقال الثالث، وتتكلم عن موضوعات رئيسية أهمها، المجتمع، والحكم الملكي، والمعتقدات حتى نهاية العصر اليوناني الروماني.