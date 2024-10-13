نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عودة حركة القطارات بعد رفع آثار حادث قطار المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت حركة القطارات من جديد، بعد رفع آثار حادث تصادم قطارى المنيا، والذى نتج عن اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وانتقل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفقة الجهات المعنية والإسعاف والحماية المدنية والمرور إلى موقع حادث قطارى المنيا لمتابعة الموقف ميدانيًا، وذلك فور تلقى مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إخطارًا بالحادث.

وتابع المحافظ عمليات الإنقاذ والإسعاف، ووجّه بالدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبه، تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

وأعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.