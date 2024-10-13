نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصر تدين مصادرة إسرائيل لأرض وكالة أونروا في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تندد بها مصر بشدة، أعلنت الحكومة المصرية إدانتها لقرار إسرائيل بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس المحتلة. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى تحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية جديدة، مما يعكس التصعيد المستمر في السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

تحذيرات من المساعي الإسرائيلية لوقف أنشطة أونروا



كما حذرت مصر من المحاولات المتكررة والحثيثة التي تقوم بها إسرائيل لوقف أنشطة وكالة أونروا، التي تسعى لتقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين. تتعرض الوكالة، التي تلعب دورًا حيويًا في تأمين احتياجات الملايين من اللاجئين، لحملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعتها والتقليل من فعاليتها، وهو ما يعد تهديدًا لجهود الإغاثة الإنسانية.

مصر تدعو مجلس الأمن الدولي



في سياق متصل، دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. أكدت أن التعديات الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بوكالة أونروا، تستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي. يجب على الدول الأعضاء في المجلس اتخاذ خطوات ملموسة لضمان استمرار عمل الوكالة وعدم التعرض لعقبات جديدة.

الحاجة لدعم المجتمع الدولي لأونروا



وأشارت مصر إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لوكالة أونروا، حيث تعتمد هذه الوكالة على المساهمات الدولية لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. مع تصاعد التوترات في المنطقة، يصبح من الضروري أن يتضامن المجتمع الدولي لدعم جهود أونروا وتوفير الخدمات الأساسية للاجئين، لضمان حقوقهم الإنسانية في حياة كريمة وملائمة.