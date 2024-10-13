نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - آخر تطورات حادث قطاري المنيا.. ماذا يحدث الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترفع هيئة السكة الحديد آثار حادث تصادم قطار النوم بالمنيا، وجارى الاستعداد بالسكة والعمل على عودة حركة القطارات مرة أخرى، على خط القاهرة أسوان، والتى توقف صباح اليوم بسبب حادث تصادم القطار.

شهدت محافظة المنيا اليوم حادث تصادم جرارين بقطار النوم من الخلف، بالقرب من منطقة أبو قرقاص، ودفعت هيئة السكك الحديدية بمعدات وأوناش لرفع عربتي قطار النوم بعد سقوطهما فى ترعة الإبراهيمية نتيجة تصادم جرار بالقطار من الخلف.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن الحادث نتج عن اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

ونجحت السكة الحديد في فصل قطار النوم عن العربات المضررة جراء اصطدام أحد الجرارات بالقطار من الخلف واستكمال رحلة قطار النوم إلى القاهرة.