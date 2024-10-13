وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه يمثل حدثا استثنائيا للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو»، إن أسبوع القاهرة للمياه يمثل حدثا استثنائيا للالتقاء مع أشقاءنا من دول العالم هنا على أرض مصر أرض النيل.

وأوضح وزير الري في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه،، وأسبوع المياه الأفريقي التاسع، اليوم الأحد، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اسبوع القاهرة يتميز هذا العام بمشاركة اكثر من ٣٠ منظمة دولية، فضلا عن إقامة معرض يشارك فيه العديد من العارضين لإيجاد حلول حول تحديات المياه.

وقال سويلم: تعاني مصر من ندرة مائية، وتعد من اكثر الدول جفافا؛ بكمية أمطار لا تتحاوز ١.٣ مليار متر مكعب سنويا؛ بينما تتساقط على منابع النيل أمطار تتحاوز ١٦٠٠ مليار م٣ لا يصل منها إلى دول المصب سوى ٣٪؜ فقط، مؤكدا أنه لا يوجد ازمة ندرة مائية في اعالي النيل، ويتطلب الامر التعاون بين الدول ليستفيد الحميع

وتنوه إلى بذل مصر العديد من الجهود لادارة المياه بكافاة ولمواجهك ندرة المياه من خلال مشروعات فومية كبرى والتحول إلى نظم الري الحديث وإدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وحوكمة ادارة المياه الحوفية.

وشدد أن مصر تتمسك باهمية انتهاج القانون الدولي للمياه فيما يخص مياه الأنهار العابرة للحدود، حيث تحرص مصر على تعزيز اواصر التعاون مع دول حوض النيل، حيث تنفذ مصر في الدول الأفريقية الشقيقة مشروعات تنموية متنوعة في هذه الدول

وتابع: وعلى الصعيد الدولي انخرطت مصر بفعالية بوضع المياه في قلب العمل المناخي كما قامت بالقيادة المشتركة مع اليابان حول المناخ والمياه التي تساهم في تحقيق أهداف أجندة عقد المياه ٢٠٢٨

واشار إلى إطلاق مبادرة AWARe ودخلت تحت مظلتها ٣٠ دولة فضلا عن اقامة مركز التدريب الافريقي لتغير المتاخ الذي ساعد في تدريب نحو ٣ الاف من المختصين الأفارقة

وأكد أن مصر ومن خلال رياستها لمجلس امكاو تضع تحديات القارة على الأجندة العالمية لحشد مزيد من التمويل للمشروعات الافريقية.

ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.



ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.



كما تتضمن الفعاليات جلسات عامة وورش العمل، وتنظيم مسابقات بحثية لطلاب الدراسات العليا ورواد الأعمال الشباب، ومعرضا يركز على الحلول التكنولوجية الحديثة في عدة مجالات مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة.