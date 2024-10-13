نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يتدخل لمساعدة مصابي حادث قطار المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري عن استجابته الفورية لوقع حادث تصادم القطارين في محافظة المنيا، حيث تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر في موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الدعم لأجهزة الدولة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، بسرعة التحرك إلى مكان الحادث.



تفاصيل الاستجابة من الهلال الأحمر

ووفقًا لبيان رسمي، قام فريق من الهلال الأحمر المصري بزيارة مستشفى المنيا العام حيث يتواجد المصابون لتقديم خدمات الدعم النفسي لهم ولأسرهم نتيجة الحادث.

كما تم إجراء عمليات تقييم لحالات المصابين تمهيدًا لتقديم المساعدات العينية العاجلة لهم ولأسرهم.

توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي

في إطار الاستجابة السريعة، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا بضرورة الإسراع في توجه لجنة الإغاثة بالمديرية وفريق الهلال الأحمر إلى موقع حادث تصادم القطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة، وذلك لتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين.