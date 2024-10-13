عاجل - رئيس الوزراء: الوصول إلى المياه في حالة الحروب يعد من أبرز التحديات الإنسانية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إفريقيا من المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وأضاف في كلمة، اليوم، في افتتاح الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن الوصول إلى المياه في حالة الحروب يعد من أبرز التحديات الإنسانية.

وتابع أن 391 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي في 2019، و1695 كارثة مسجلة في إفريقيا من 1970 حتى 2019 تسببت في 731 ألف حالة وفاة.

وأورد أن الحصول على المياه النظيفة حق من حقوق الإنسان، ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق، يؤثر على تفاقم شح المياه.

وانطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السابع للمياه، تزامنا مع أسبوع المياه الإفريقي التاسع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود".