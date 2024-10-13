نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 391 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي عالميا في 2019 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن 391 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي في 2019.

وأضاف في كلمة، اليوم، في افتتاح الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن 1695 كارثة مسجلة في إفريقيا من 1970 حتى 2019 تسببت في 731 ألف حالة وفاة.

وتابع أن الحصول على المياه النظيفة حق من حقوق الإنسان، ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق، يؤثر على تفاقم شح المياه.

وانطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السابع للمياه، تزامنا مع أسبوع المياه الإفريقي التاسع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود".