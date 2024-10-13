نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشيماء بإدارة النزهة التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة_ مدير المديرية التعليمية بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الشيماء الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة النزهة التعليمية، حيث كان في استقباله محمد مصطفى مديرعام الإدارة وحنان فاروق مديرة المدرسة.

وتابع " موسي " الصف الأول والثاني الثانوى، واطمأن على سير العملية التعليمية والنواحى الإدارية داخل المدرسة وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

وأوصى أبنائه الطلاب بالحضور والمواظبة حرصًا على مستقبلهم، كما ناقشهم فى المناهج الدراسية وحثهم على التفوق والإبداع.

كما تابع سير العملية التعليمية بالمرحلة الإعدادية، نشاط المكتبة، وشجع أبنائه الطلبه على أهمية ممارسة القراءة والاشتراك فى كافة مسابقات المكتبة واثراء معلوماتهم بصورة دائمة متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

وأشاد " موسي " بحسن سير العملية التعليمية، وتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات، والتهوية الجيدة داخل الفصول.

وأخيرًا تقدم وكيل اول الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومديرة المدرسة والمعلمين والعاملين للجهود المبذولة داخل المدرسة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح .

received_414261328144400