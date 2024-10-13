نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس المياه العالمي: مصر محور القارة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد لوي فوشون، رئيس مجلس المياه العالمي، أن مصر تُعتبر محورًا هامًا في القارة الأفريقية ونقطة ربط بين إفريقيا وحوض البحر المتوسط.

وأشار إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يمنحها حقوقًا ويضع عليها واجبات في إدارة الموارد المائية.

مصر رائدة في إدارة المياه

وأوضح فوشون أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في إدارة الموارد المائية على مدار القرون الماضية، مشيرًا إلى أن تأسيس مجلس المياه العالمي جاء بمبادرة من قادة مصريين.

التحديات الراهنة

وفي كلمته خلال مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، ناقش فوشون التوترات والأزمات والحروب، بالإضافة إلى الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا على البشر والطبيعة.

أهمية التعاون في إدارة المياه

وأشار فوشون إلى أن المياه تحفز الجميع على التعاون، محذرًا من أن الموارد المائية تواجه هجمات مستمرة. ودعا إلى ضرورة الدفاع عنها وحمايتها، واستخدامها بشكل أفضل.

وشدد على أهمية أخذ التطورات الهامة في الاعتبار من أجل مستقبل المياه.