عاجل:- مصرع مجند وإصابة 20 شخصًا في حادث تصادم قطار بالمنيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، عن وقوع حادث تصادم مروع بين قطار النوم وجرار في منطقة ماقوسة بمدينة المنيا.

أسفر الحادث عن مصرع مجند وإصابة 20 شخصًا، بينهم ثلاثة سيدات أجنبيات من دول ماليزيا وكولومبيا.

الإصابات والتدخل الطبي

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وقد تم نقل 16 مصابًا إلى مستشفى المنيا العام و5 آخرين إلى مستشفى المنيا الجامعي.

كما تم نقل جثة المجند محمد رمضان النادي، البالغ من العمر 21 عامًا، والمقيم بمحافظة الفيوم، إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

حالة المصابين

أكدت التقارير الطبية أن معظم المصابين يعانون من سحجات وكدمات وكسور، بالإضافة إلى اشتباه بوجود إصابات ما بعد الارتجاج.

ورغم ذلك، أفادت التقارير بأن الحالات الصحية للمصابين مطمئنة ولا توجد أي حالات حرجة.

تفاصيل الحادثة

ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن الجرار اصطدم بعربات قطار 1087 النوم أثناء توقفه للتخزين، تمهيدًا لاستكمال رحلته من أسوان إلى القاهرة، مما أدى إلى وقوع الحادث.

إجراءات ما بعد الحادث

فيما تواصل فرق السكك الحديدية إزالة موقع الحادث واستعادة حركة القطارات المتجهة شمال وجنوب الصعيد.

وقد تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارًا صباح اليوم بشأن حادث التصادم، وقام بمباشرة الفحص من خلال الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف.