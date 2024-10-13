نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: الحصول على المياه النظيفة حق من حقوق الإنسان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحصول على المياه النظيفة حق من حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة، اليوم، في افتتاح الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق، يؤثر على تفاقم شح المياه.

وانطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السابع للمياه، تزامنا مع أسبوع المياه الإفريقي التاسع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود".