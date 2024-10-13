مصدر: وصول وفد من النقل والسكة الحديد إلى موقع حادث قطار المنيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن وفدا من وزارة النقل والسكة الحديد وصل إلى مكان حادث قطار المنيا.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى دوت الخليج، أن أسباب الحادث غير معلومة حتى الآن.

وتابع المصدر، أن وفد النقل سيبحث الأسباب الحقيقية خلف هذا الحادث، رافضه الكشف موقف الضحاي، موضحا أن وزارة الصحة هي المنوطة بهذا الأمر.

وأشار المصدر، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن الضحايا في محيط موقع الحادث.

وكان اصطدم جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

وقد كلف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد، للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.