وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنيا تطورات حادث قطاري المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عدد من الاتصالات الهاتفية مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا صباح اليوم لمتابعة تطورات حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار .

وأشار محافظ المنيا إلي أنه فور تلقيه إخطاراً من مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالحادث، انتقل برفقة الجهات المعنية والإسعاف والحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.