مصر تدين إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - تدين جمهورية مصر العربية إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة.

وتحذر مصر من محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستنكرة ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتطالب جمهورية مصر العربية مجلس الأمن بالإضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كافة أطراف المجتمع الدولي بالقيام بدعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على المسئولية الجماعية لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لمواجهة تلك السابقة الخطيرة، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، ومحذرة من خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ اربعينيات القرن الماضي.