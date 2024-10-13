رئيس الوزراء : الاحتلال يمنع وصول المياه والطاقة والغذاء إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً -

وأضاف رئيس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن افريقيا تمثل 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه و35% من الوفيات المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد أصبح الوصول إلى الماء واحد من أبرز التحديات الإنسانية.

واستكمل: "في الأراضى المحتلة يعمل الاحتلال على منع وصول المياه والطاقة والغذاء كوسيلة للحرب التى أدت إلى تقليص امدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95% مما أكبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، ومما أدى إلى اجبار التهجير القسري للسكان وبمخالفات القانون الدولي الإنساني، وأدت الحرب إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضى المحتلة".