انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الأحد 13 أكتوبر.. موعد انخفاض درجات الحرارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخر، بينما يكون الطقس نهارا حار، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 13 أكتوبر، مشيرا إلى أن البلاد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة وإن كان ارتفاع طفيف ومستمر اليوم وغدا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة.

الطقس اليوم وغدا

وأوضح أن ارتفاع الحرارة مستمر اليوم وغدا، حيث تصل درجات الحرارة على محافظات الصعيد إلى 38 درجة، ولكن تنخفض الحرارة ليلا ليسود طقس مائل للبرودة وتعد الشبورة المائية هى الظاهرة الأكثر تأثيرا.

فرص سقوط الأمطار

ونوه بأن اليوم توجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وهى أمطار خفيفة، مع انخفاض نسبة الرطوبة وكلما تقدمنا في فصل الخريف تتراجع نسبة الرطوبة.

موعد انتهاء الموجة الحارة