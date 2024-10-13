رئيس جامعة القاهرة يصدر عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - د. محمد سامى عبد الصادق: القرارات شملت عميدا للبحوث الاحصائية و5 وكلاء ورؤساء أقسام بالزراعة والطب والتجارة و3 مديرين بمراكز جامعية.

رئيس الجــامعــة يوجه القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق وفق استراتيجية الجامعة ورؤيتها والحفاظ على مكانتها وصدارتها فى التصنيفات الدولية وتسخير إمكاناتها لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المنشودة.

أصدر د. محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة ومراكزها.

وقال رئيس الجامعة :إن القرارات شملت عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، و3 وكلاء بكليتي الزراعة والطب، ورئيسى قسمين بكليتي الطب والتجارة، و3مديرين.

ووجه د. محمد سامى عبد الصادق القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق، والالتزام الكامل باستراتيجية الجامعة والعمل وفق رؤيتها، بما يحافظ على مكانتها واستمرار تميزها وتقدمها فى التصنيفات الدولية، واستثمار كل الطاقات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح رئيس الجامعة ان القرارات شملت كلا من: د.عصام على أمين عبد الصمد عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، ود.نيفين بهاء الدين طلعت وكيلا للدراسات العليا بكلية الزراعة، ود.محمد عبد الرحمن المناوى وكيلا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة، ود.حنان عبد العزيز مبارك وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية طب قصر العيني، ود.عمر معاوية عثمان رئيسا لقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، ود.محمود محمد السيد رئيسا لقسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة.، ود.داليا يحيى علي قدرى مديرا لمستشفيات المعهد القومى للأورام، ود.أحمد عبد العال عوض مديرا لمركز MIT بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي التابع لإدارة الجامعة، ود.أحمد سامى سعيد العزب، مديرا للمركز الاجتماعى بالجامعة.

كما شملت القرارات 66 طبيبا بكلية طب الأسنان بينهم 33 طبيبا مقيما، والباقى فى تخصصات التقويم، واشعة الفم والوجه والفكين، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظى، والإستعاضة الصناعية، والإستعاضة السنية المثبتة، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب الفم وأمراض اللثة.