عاجل - السيسي: نهر النيل مصدر رئيسي للمياه والحفاظ على هذا المورد مسألة وجود

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملف المياه على رأس أولويات الدولة المصرية، ونهر النيل يشكل مصدرا رئيسيا للمياه.

وأضاف في كلمة مسجلة، اليوم، في افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود.

وتابع أن العالم يواجه تحديات كثيرة بسبب تصاعد أزمة الشح المائي، وأسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة تهدف لتبادل الخبرات والشراكات.

وانطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السابع للمياه، تزامنا مع أسبوع المياه الإفريقي التاسع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود".